Hacienda reclama a 150 familias de Burgos las desgravaciones por discapacidad de sus hijos

“No solo en lo económico, depende de nosotros en todos los ámbitos”, explica mientras recuerda como en ese requerimiento Hacienda solicitaba información sobre la situación de su hermano en el año 2016. “ Nos reclamaban un montón de cosas. Muchos certificados, justificantes, empadronamiento … Era verano y no conseguí entregar todo porque un documento del centro de salud no llegó a tiempo”.

“Mi hermano vive desde hace cerca de 15 años en el Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos, pero hay muchas cosas que no cubre, ropa especial adaptada, calzado, médicos, unos campamentos escolares... todo eso lo suplimos nosotros, pero nunca guardo recibos y menos de 2016” , explica Pedro, que ha conseguido reunir algunas facturas de pagos realizados en los últimos dos años.

También ha pedido al centro que certifique ante Hacienda todo lo que su hermano aporta económicamente (casi el 90% de los 500 euros que recibe de pensión no contributiva) y todas las necesidades que tiene y que son cubiertas por la familia.

“Nunca nos han pedido información y conocen de sobra la discapacidad que tiene. Se justificó en su día y mi padre siempre se ha desgravado por este motivo. Con todo lo que han sufrido para sacar a mi hermano adelante y que, para lo poco que nos dan, ahora vengan con esto… me parece bastante indignante ”, dice mientras espera la liquidación definitiva de la Agencia Tributaria que cree que llegará a finales de octubre.

“Quienes las reciben son personas mayores, muchos octogenarios, que no entienden lo que les piden, a los les exigen mucha documentación y les dan un plazo muy corto de tiempo para lograrla. Y muchos de ellos simplemente se limitaron a confirmar el borrador con la declaración de la renta que les envió Hacienda ”, asegura. Las reclamaciones son diferentes en los casos de cada familia. "A algunos les reclaman 1.000 euros, a otros 7.000... Hay algunas que tienen más de un familiar con discapacidad", explica la trabajadora de la asociación.

Las gestiones realizadas con el Defensor del Pueblo y con otros organismos no han servido para encontrar una solución para los afectados. “Nos llaman desesperados, porque no comprenden qué está pasando, porque no tienen el dinero que les reclaman. En algunos casos, los hijos cuyos gastos les piden que justifiquen ya han fallecido”.