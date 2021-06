Un hogar con todos los electrodomésticos eficientes puede ahorrar en la factura de la luz hasta un 60%

“¿Es mucho o poco? La lavadora que yo conocí de pequeño duró 20 años. Pero esa lavadora gastaba muchísimo”, explica Carlos Moreno-Figueroa. El secretario general de FECE asegura que ese electrodoméstico “puede ahora tener una vida media 10 años. En apariencia no te das cuenta si se ha quedado antigua o no, pero no es una cuestión de estética sino de eficiencia y en eso seguro que gasta mucho porque todos los aparatos evolucionan muy rápido”.