Estas son las horas en las que será más caro poner la lavadora este miércoles

Este miércoles el precio de la luz en el mercado mayorista de la luz alcanzará los 291,73 euros el megavatio hora (MWh), superando el anterior récord, del pasado 7 de octubre. Si no puedes retrasar más la colada o no te imaginas la vida sin lavavajillas, estas son las horas que deberás evitar si no quieres disparar más la factura.