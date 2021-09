La imposibilidad de comprobar si el Gobierno cumplirá su promesa sobre la luz

Independientemente de las medidas que se vayan a poner en marcha para intentar conseguir el objetivo, lo cierto es que será casi imposible determinar si ese compromiso se cumple. La razón es que no hay un criterio oficial que marque cómo es el consumidor tipo y cuál es el importe de su recibo de la luz . Y lo que sí hay son numerosas fuentes que se inclinan por unas u otras referencias, y a las que podrá recurrir el Ejecutivo según le convenga.

El presidente Sánchez no especificó a qué tipo de consumidor se dirige con su objetivo. Puede estar hablando de los 27 millones de consumidores domésticos que, según datos de Red Eléctrica de España, representan al 25% del total .

“Si el Gobierno está decidido, supongo que conseguirá alcanzar los niveles de 2018. En los últimos años la factura no se había movido mucho; claramente 2020 fue inferior por los efectos de la pandemia, pero en el resto estaba en el entorno de los 600 euros anuales o 50 euros al mes. Este agosto ya han sido 56 y septiembre, al paso que vamos, puede llegar a los 58 euros. Así que lo que le queda en los tres meses al Ejecutivo para lograr el objetivo es conseguir una factura de no más de 45 euros al mes. No es fácil”.