Las eléctricas acusan el golpe del Gobierno en bolsa y en su reputación

Además de conformarse con menos ingresos de los que el sistema eléctrico les asignaría, el coste para las empresas no es solo económico. "El mayor problema es reputacional", aseguran fuentes en el sector. " El negocio para una eléctrica no está en la generación. Ahora con los precios por las nubes, bueno... Pero ese negocio está muerto. Donde ganan las empresas es en la parte de comercialización y para la marca Iberdrola, Endesa o Naturgy, la demonización del sector es un drama".

Con todas las leyes, recovecos y normativas comunitarias, si uno no es jurista, es difícil saber hasta qué punto encaja el plan del Gobierno con las reglas europeas . El compromiso firme de Sánchez era no hacer nada que fuera en contra de lo que dice Europa. Sin embargo en el sector se da por hecho que la decisión se recurrirá. Algunos se atreven a decir que "claramente no tiene encaje de ninguna manera".

Pero la regulación del sistema es muy clara y en esto no hay dudas: no pueden cerrar sin pedir permiso primero. "Ellas saben que no pueden tomar esta decisión por sí solas", les recordaba la ministra Ribera este miércoles. "¿Qué están mostrando? Que no están contentos. Hay que ver hasta qué punto se entiende o pueden tener una necesidad que quizá se nos ha escapado..."