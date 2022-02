La lata de atún española, pendiente del aceite de girasol de Ucrania

“Estoy buscando ya otro proveedor porque no sé lo que puede pasar”. La industria de las conservas de pescado teme el impacto de la guerra en Ucrania en su negocio. Aunque los números relaciones comerciales con este país no soy relevantes en cifras globales , sí lo son en productos muy concretos: el 60% del aceite de girasol que se consume en España viene de Ucrania.

Las empresas se están movilizando ya en busca de una alternativa y posibles planes de contingencia. "A día de hoy nuestros contactos con proveedores nos dicen que todavía hay cierta calma, hay reservas. Hay algunos barcos que ya están de camino ", responde Roberto Alonso, secretario general adjunto de Anfaco Cecopesca. "Pero no sabemos cuánto durará esta situación ni qué ocurrirá después". Si Rusia finalmente se anexiona Ucrania como ocurrió con el caso de Crimea, entonces el país se podría ver afectado por las sanciones. ¿Figurarán también las ventas de aceite de girasol?

No resultará barato. Precisamente los aceites en general están subiendo mucho en el último año. La tensión en la zona se reflejaba ya en los precios: " otros aceites comestibles" suben un 38% respecto a hace un año, por encima incluso del aceite de oliva, según los datos del INE.

“En estos momentos todavía no ha empezado la cosecha en Brasil, otro de los grandes proveedores, y el maíz que hay en EEUU no se puede importar porque su variedad genética no está autorizada en Europa” explica Bruno Beade, director de la Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Agafac).