La leche revive su pesadilla: el ganadero no cubre costes

A José Luis Camiñas todavía no le ha llegado la factura de la luz de este mes. No es lo que más le quita el sueño a este ganadero gallego, a pesar de que el kilovatio está en máximos históricos. Su explotación de 115 vacas lleva padeciendo la subida de otras muchas cosas en el último año. La lista es larga. “El pienso, 40 euros más la tonelada. El gasoil, 30 céntimos más caro. Un 50% más de coste por los plásticos agrícolas y 100 euros de aumento la tonelada de fertilizantes”. A 0,32 céntimos que le pagan por el litro de leche, las cuentas no le salen.