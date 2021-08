Garicano (Ciudadanos) ve margen para "regular" el mercado eléctrico mayorista en España

Ante el fuerte encarecimiento que ha experimentado la factura eléctrica en España recientemente, el eurodiputado ha recordado que " no hay nada en la directiva que impida sacar a la (energía) nuclear y a la hidráulica del mercado mayorista " y ha apuntado que "En Francia, por ejemplo, la mayor parte de la producción nuclear no va al mercado mayorista. El precio de la nuclear está fijado en 42 euros el megavatio hora".

La Ministra Ribera , que ha defendido que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ya ha tomado medidas para rebajar la factura de la luz, ha insistido en que hay factores que no pueden controlar, como el precio por emitir dióxido de carbono (CO2) o el precio del gas, y no ve posible "convencer a la Comisión Europea de que introduzca una medida intervencionista en los mercados de CO2" .

Según la Vicepresidenta tercera del Ejecutivo, el modelo de determinación de precios en los mercados mayoristas europeos "no es razonable", pero las instituciones comunitarias no quieren cambiarlo porque lo consideran "eficiente y simple". A su juicio, los consumidores deberían poder beneficiarse ya del menor coste de la energía asociado a las energías renovables y "no seguir pagando toda la energía al precio más alto, que es el del combustible fósil, que además debe pagar por CO2".