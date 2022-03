El mercado libre de la luz gana más medio millón de clientes con el alza de los precios

Mientras, en el mercado libre, históricamente más caro porque se paga una prima para asegurar los precios durante un largo plazo de tiempo , independientemente de lo que marque cada día el pool energético, los precios no han acusado aun esa subida tan fuerte de la electricidad en el mercado mayorista. Es más, con las rebajas fiscales que aprobó el Gobierno para tratar de reducir la factura , pagan menos que antes de la crisis de la energía.

Siguiendo esa lógica, más de medio millón de clientes han abandonado en los últimos meses el mercado regulado y se han pasado al libre . Solo Endesa ha detectado que 408.000 de sus clientes han salido del mercado regulado en los últimos cinco meses. Naturgy señala que cerca de 110.000 clientes lo hicieron en el segundo semestre del pasado año; e Iberdrola, por su parte, no ofrece datos sobre esta tendencia. Entre las tres comercializadoras cuentan con más del 80% de los clientes (según los datos de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia).

En este mundo al revés de precios de la electricidad, Carlos García ha cambiado hasta dos veces de tarifa en menos de seis meses. Pasó al mercado regulado la pasada primavera animado por los precios más competitivos, pero le pilló de lleno el alza del kilovatio que empezó a dispararse a final de verano . “Me había informado de que el PVPC llegaba a ser hasta un 20% más barato. Empecé a mirar y me cambié. Pero en el primer recibo, en agosto, ya pagué 40 euros. Era lo mismo que pagaba con el contrato en el libre, y eso que no había estado en casa buena parte del mes”, recuerda.

“En octubre pagué 60 euros. Bajé la potencia para reducir el precio y la factura siguió subiendo. El definitivo fue el recibo de diciembre, ya por encima de los 70 euros. Tal cual llegó llamé para cambiarme de nuevo al mercado libre y contraté una tarifa a precio fijo de 14 céntimos el kilovatio durante un año. A ver cómo funciona, si no me convence volveré a cambiarme”, dice Carlos que reconoce que ya ha aprendido qué aspectos son los que tiene que consultar para comparar ofertas.

“Hay que tener mucho cuidado con la letra pequeña de las condiciones. Es súper importante asegurarse de que no incluyan la obligación de permanencia. Es decir, que no penalicen si a los cuatro meses cambian las cosas y te quieres ir. La dificultad, además, es comprobar que eso es realmente es así. Porque en las campañas de marketing las comercializadoras sí lo dicen claramente, pero luego este aspecto puede no estar recogido en el contrato”, advierte Valverde.