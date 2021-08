Los mercados auguran meses con la electricidad en precios máximos

“Esta es la previsión de futuro, que indica cómo se están negociando hoy los precios para los próximos meses, lo que no quiere decir que en el día a día no pueda cambiar. Si se incrementara la entrada de gas ruso en Europa, o si se redujera la demanda por parte de China, su precio bajaría en el mercado diario. Del mismo modo que, aunque los analistas anticipan ahora un noviembre en máximos con un precio medio de 114 euros/MWh, si viene un mes activo en viento, es probable que no se alcancen esos niveles. Esto no es inmutable”, señala el experto en energía.