Dos cambios gratuitos de potencia con la nueva factura de la luz

Dos potencias contratadas

Otra de las novedades es que los consumidores podrán contratar dos potencias. Si no comunican nada a su comercializadora, se quedarán con la que tienen actualmente las 24 horas del día.

La idea no es que un consumidor se baje las dos potencias. Sino todo lo contrario, que se la suba en las horas valle y aproveche ese tramo para hacer un mayor consumo. Así, quienes tengan acumuladores nocturnos o coches eléctricos pueden aprovechar la madrugada para cargarlos. También quien tenga electrodomésticos programables. Pero no tendrán que pagar por esa mayor potencia contratada en los periodos en los que no vayan a necesitar tanto.