La OCU advierte sobre los riesgos del complemento alimenticio Flexa Plus

Tras la denuncia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) del complemento alimenticio Flexa Plus, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha confirmado los problemas relativos a la falta de información y las dudosas alegaciones de los complementos nutricionales Flexa Plus Óptima y Flexa Plus New. Las pesquisas comenzaron tras la pregunta de un socio de la OCU sobre dichos productos, que se anuncian como calmantes del dolor articular.