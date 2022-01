Quién sufre más si Rusia corta el grifo del gas

Si el cierre de los gasoductos es total, la respuesta es no. El problema es la oferta disponible de gas natural licuado (GNL). La capacidad de producción y exportación es limitada y se necesitaría tiempo para ampliarla. Por lo que no sirve como as en la manga para una escasez repentino. De acuerdo con fuentes consultadas por The Economist, se podría cubrir entorno al 15% de la demanda.