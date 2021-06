“Hay hoteles que iban a abrir y ya no", el turismo se tambalea sin los británicos

“Hay hoteles que tenían previsto abrir y no abrirán. Otros que habían abierto pensando que se iba a normalizar la situación y tendrán que cerrar”, anuncia Mayor. Hasta finales de junio Reino Unido no revisará su lista de países seguros. Como pronto, los turistas de ese país empezarían a llegar en julio, aunque en el sector temen que hasta agosto no se relajen las restricciones. “No habremos cargado la época más rentable de sol y playa. Todo lo que sea empezar tarde es perder rentabilidad y nos hace mucha falta para salir de la pandemia”, asegura el presidente de Hosbec.