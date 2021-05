Reino Unido deja fuera a España de los destinos seguros para viajar e impone cuarentena

Así funciona el semáforo y así se clasifican los países

España tiene que esperar al 7 de junio

España, Francia y Grecia, entre otros, no entran en el 'verde' del gobierno de Reino Unido, lo que significa que los británicos tendrán que esperar al menos hasta el 7 de junio para saber si pueden ir de vacaciones a estos países este verano o no. Se aconseja a los británicos que no reserven en ningún lugar de la lista ámbar.