Las reservas de turistas británicos apenas alcanzan el 1%, según datos del sector

Pero el 41% de los hoteles de Málaga y su provincia están cerrados a estas alturas del año, según AEHCOS. Su previsiones es que la ocupación en julio alcance el 47% y en agosto el 49%. “Son previsiones por debajo del 50%. No es que no hayamos levantado el vuelo los hoteleros, es que no tenemos ni gasolina para el avión. Estamos bastante preocupados”, apunta de manera gráfica Hernández.