Los riesgos del pasaporte covid: una puerta abierta a la discriminación

Los trabajos técnicos para desarrollar este pasaporte siguen su curso a falta de una acuerdo político que clarifique su uso

El Gobierno quiere poner cuanto antes un proyecto piloto para probar cómo podría funcionar este certificado, que no solo incluiría la vacuna, sino también otro tipo de pruebas de anticuerpos o PCR

Un certificado-pasaporte para evitar nuevas olas de contagios y disfrutar del verano. La idea, sobre el papel, parece estupenda para recuperar la movilidad de manera segura. Pero si algo saliera mal, el invento podría parecerse mucho al anillo de J.R.R. Tolkien: un certificado para detectar a los contagiados y, siguiendo la cita, “atarlos a las tinieblas”.

El riesgo de que este pasaporte genere discriminación y nos encontremos en otra realidad distópica con ciudadanos de primera (vacunados o con anticuerpos) y de segunda (el resto) es real. La cuestión es si el diseño de la herramienta puede evitar este peligro. La respuesta no es sencilla.

“Sin vacuna, no hay viaje”. Falso, por lo que sabemos de cómo será este certificado. El pasaporte covid incluirá también otro tipo de información como tests de antígenos o PCR. Es decir, si no estás vacunado todavía, habrá otras opciones para poder subirse a un avión.

El verdadero riesgo de discriminación se queda en tierra. “No entras en esta discoteca. Sin vacuna no comes en este restaurante, no entras en este estadio, no puedes ir a la oficina...” ¿Puede ocurrir esto? El mismo pasaporte covid que nos permitiría viajar las próximas vacaciones, ¿podría utilizarse para algo más que pasar un control de fronteras?

“El legislador tiene que ser muy fino porque el riesgo de discriminacion está latente”, argumenta Ricard Martínez Martínez, Director de la Cátedra de privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de Vàlencia. “Hay que ser particularmente rigurosos porque nos jugamos mucho. Si lo hacemos bien facilitaremos la movilidad con garantías de seguridad. Pero si nos equivocamos, nos generará muchos problemas”.

El verdadero riesgo no es tanto tecnológico (no obstante hay que mirarlo con lupa), sino de implantación. “Hay que analizar los problemas antes, no después de haberlo hecho”, sostiene Paloma Llaneza, abogada especializada en protección de datos. “Cuando abres una caja de Pandora como ésta, lo siguiente es no poder entrar a un supermercado o dividir las colas para pagar en caja en función de si estás vacunado o no. Y el problema es que no hay un mercado privado de vacunas. Yo no me puedo inmunizar hasta que me toque. ¿Qué alternativa tengo? ¿Salir a a calle a ver si cojo el virus y desarrollo anticuerpos?".

Quizá este posible uso futuro del certificado covid nos parezca una exageración extrema. Pero Llaneza responde con otro escenario inimaginable hace tan solo un año. “Hemos aceptado con normalidad ir con mascarilla a todas partes y no poder salir de casa en tres meses. ¿Ahora la gente va a cuestionar la legalidad de un pasaporte? Hay derechos que tardan años en conseguirse y luego se pierden en cinco minutos”.

“Cuando el riesgo es gobernable y lo podemos minimizar o evitar, se pueden hacer las cosas. Si eso no es posible, entonces la respuesta debería ser: no”, responde Martínez. “Si convertimos esta herramienta en un pasaporte para casi todos los servicios vamos a discriminar a la parte de la población que no está vacunada. Porque además no es obligatoria. Eso lo tiene que decir una ley”.

¿Sería entonces legal que un establecimiento requiera algún tipo de comprobante covid? Dependerá. “Si simplemente tiene acceso a un código QR que indica luz verde o roja no estaría recogiendo datos personales”, explica Llaneza. Es decir, sería factible. “Pero en ese caso también habría que ver si se recoge otro tipo de información sensible”, añade esta abogada.

La alternativa es que una norma contemple esta posibilidad. “Una ley tendría que decir que en espacios con más de un determinado número de personas se puede exigir alguna prueba covid”, apunta Martínez.

Los gobiernos tienen que liderar

Sabemos que nuestros datos son oro para muchas empresas, pero en este caso hablamos de información que pertenece a nuestra esfera más privada. Una vez sean fáciles de descargar y almacenar en nuestro móvil en una especie de tarjetero virtual (que ya existen, por cierto, para otros datos de salud), ¿cómo conseguimos que no se conviertan en un negocio para alguien?

Precisamente por este Martínez considera que toda solución debería pilotarse desde el sector público. “Es una cuestión de salud pública, de control de la pandemia y de libre circulación de los ciudadanos de la UE. Claramente son los gobiernos los que tienen que liderar la solución de manera proactiva y con un férreo control. De lo contrario, la iniciativa privada creará respuestas y el dato se convertirá en un negocio que generará discriminación”.

Que la tecnología actual permita este tipo de soluciones (se baraja generar códigos QR como certificado) no significa que no haya que prestar mucha atención a los detalles. “La protección de los datos tiene que estar en el diseño y por defecto”, insiste una y otra vez Martínez. Hay que responder a cuestiones como: ¿Quién gestiona la base de datos? ¿Cómo llega la información de que estamos vacunados a nuestro móvil? ¿Cómo se administra? ¿Con qué garantías de privacidad? ¿Cómo sabemos quién accede a ella? ¿Cómo se evitan falsificaciones?

Todo esto sin olvidar que el pasaporte covid no será capaz de garantizar una seguridad 100%. Todavía se desconoce la eficacia de las vacunas frente a las nuevas variantes. Además no todas son iguales ni tienen los mismos efectos... Y una prueba PCR puede ser negativa dos días antes del vuelo pero no garantiza que la persona no se contagie horas antes de viajar. La seguridad que vende la idea del certificado es algo relativa. "Hay que valorar cuánto de intrusión hay en la intimidad de las personas y cómo de útil es esta solución. La proporcionalidad es esencial", argumenta Llaneza.

Como funcionaría el certificado

Mientras los países debaten un protocolo estándar a nivel internacional, los trabajos técnicos no se han detenido. Básicamente, tendría dos patas. Por un lado habría una serie de acreditadores (autoridades sanitarias y laboratorios) que emitan la información sobre las vacunas y pruebas. Por así decirlo, serán los autorizados en el sistema para generar los datos. Y por otro lado hace falta un soporte para que los ciudadanos puedan almacenar esos datos con seguridad.

Varios proveedores tecnológicos trabajan en esa cuestión. Tanto Android como Apple tienen sus apps para almacenar datos médicos. Por ejemplo, podemos llevar en el móvil nuestro último análisis, radiografía, pauta de medicación... El certificado covid podría ser un dato más en esas carteras de documentación digital.

También hay un proyecto de filántropos a nivel internacional llamado 'The Commons Project' que estudia la cuestión del certificado, la recopilación y el almacenamiento de información médica personal de forma segura. "Para que los viajes y el comercio mundial vuelvan a niveles prepandémicos, los viajeros necesitarán una forma segura y verificable de documentar su estado de salud mientras viajan y cruzan las fronteras", explican en su web. El proyecto está apoyado por el Foro Económico Mundial y la Fundación Rockefeller.

A nivel empresas, IBM está desarrollando el llamado “Digital Health Pass” con tecnología blockchain. La empresa cuenta en su web que “esta solución esta diseñada para permitir que las organizaciones verifiquen las credenciales de salud de los empleados, clientes y visitantes que ingresos en sus instalaciones según los criterios especificados por la organización”.