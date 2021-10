Rusia presiona para abrir el gasoducto Nord Stream 2, que sigue bloqueado por el regulador alemán

El Kremlin y el presidente ruso Vladimir Putin han insinuado que podrían mandar más gas . Un tercio del suministro europeo depende del gas de las reservas siberianas. Pero Rusia ha decidido no ampliar la capacidad de sus conductos actuales. Esto hace pensar que solo abrirá "el grifo" si Alemania da el visto bueno definitivo a la tubería número 2 impulsada por Gazprom.

No parece que vaya a hacerlo. Al mismo tiempo que se anunciaba el llenado del Nord Stream 2 este lunes, Gazprom reportaba que apenas ha aumentado su capacidad de bombeo para noviembre en sus canales actuales , de acuerdo con la agencia rusa Tass.

Así las cosas, el regulador alemán, la Agencia Federal de Redes, tiene hasta el 8 de enero para recomendar si certificar o no el gasoducto. Después del visto bueno de tres miembros del comité independiente de la agencia, esta debe pasar a la Comisión Europea, que cuenta con un plazo de dos meses para responder.

Con lo que gasoducto podría no estar operativo hasta la primavera de 2022. Una resolución que podría retrasarse aún más si el Ministerio de Economía y Energía de Alemania no valida la recomendación del regulador. Si determina que el Nord Stream 2 pone en riesgo el suministro de gas, la agencia no podrá certificarlo.