Miles de personas esperan el 9 de mayo para viajar pero no está claro si podrán hacerlo

En los últimos 15 días , las reservas para viajar se han disparado un 325%, según Destinia

“El 10 de mayo me voy a Málaga, tengo ganas de poder salir por fin e irme unos días a otro sitio”, asegura con alegría Mari Carmen al otro lado del teléfono. Un día antes, el 9 de mayo finaliza el estado de alarma y el Gobierno ya ha dicho que no tiene intención de prorrogarlo. Esta jubilada, de 66 años, que vive en Barcelona tiene claro que ese día hará las maletas para irse a la vivienda que tiene en la Costa del Sol. “Llevo meses sin poder moverme, en Cataluña las restricciones han sido muy duras en los últimos meses”.

El mismo entusiasmo por viajar expresa Miguel. “He pensado en cogerme una semana de vacaciones e irme a Canarias”. A pesar de esas ganas, este murciano todavía no ha comprado los billetes. “No me acabo de fiar. No sé si creerme que nos podremos mover sin problemas”, asegura.

Como Mari Carmen o Miguel son muchas las personas que confían en poder viajar a partir del 9 de mayo. En la última semana, las reservas entre el 10 y 31 de mayo ha crecido un 68% en comparación con siete días antes, según Destinia. En los últimos 15 días esas reservas se han disparado un 325%, según este portal de viajes. Los destinos más deseados son Barcelona, Gran Canaria, Tarragona y Tenerife.

Sea o no una coincidencia por el final del estado de alarma, varias compañías han lanzado en las últimas semanas ofertas. Renfe oferta billetes desde 19 euros en trenes AVE y larga distancia para viajar a partir del 10 mayo. Ese día se estrena Ouigo, la compañía que hará la competencia a Renfe. Iberia también ha puesto a la venta billetes baratos para volar entre el 16 de abril y el 30 de noviembre.

¿Podremos viajar entre comunidades a partir del 9 de mayo? ¿Podrá un empleado trasladarse a otra comunidad a teletrabajar desde la casa de la playa? Según los juristas consultados por NIUS, no está claro que los españoles puedan disfrutar de una total libertad de movimiento a partir de esa fecha, aunque decaiga el estado de alarma. Los gobiernos autonómicos pueden acabar imponiendo limitaciones siempre y cuando las avale un juez, aunque los juristas dudan de que tengan competencias para cerrar toda la comunidad.

“Sin estado de alarma las comunidades no tienen base normativa para limitar los movimientos de los ciudadanos”, según Carlos Flores. Este catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia explica que “si hay un foco de contagio en un barrio, en un colegio mayor, por ejemplo, sí puedes imponer en esas zonas concretas el cierre, pero esa medida tendría ser muy focalizada y respaldada por un juez”. Y concluye: “Si acaba el estado de alarma, es porque ya no hay alarma, por tanto no se puede mantener todo lo que había”.

Joaquín Urías también entiende que no se puede poner coto al movimiento entre comunidades, pero añade matices. “A priori, salvo que cambie algo, no va a ser posible que haya límites entre autonomías. Es un terreno complicado. Porque sí puedes decretar el cierre de ciudades o provincias y en la práctica no te puedes mover”, sostiene este exletrado del Tribunal Constitucional.

“Si las comunidades quieren mantener alguna restricción, preguntarán primero a su Tribunal Superior de Justicia si esa norma se ajusta a la Constitución para que no se la tumben después”, asegura Uría.

Las autonomías tendrán que echar mano de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986. Una ley con cuatro artículos, de los que sólo uno se refiere a las pandemias. En concreto del artículo tres, una cláusula general:

“Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.

De hecho fue la ley a la que recurrieron entre el 21 de junio y el 25 de octubre de 2020. Durante esos cuatro meses España no estuvo bajo el estado de alarma y la utilizaron, por ejemplo, para contener la segunda ola a partir de septiembre.

¿Qué no podían hacer las comunidades sin estado de alarma?

Decretar el toque de queda.

Cerrar una comunidad autónoma.

¿Qué restricciones sí se impusieron?

La mayoría redujo el aforo del interior de los bares. Cataluña directamente clausuró toda la hostelería. Andalucía adelantó el cierre a las 22 horas.

Se prohibieron las reuniones de más de seis personas

Se redujo el aforo de los centros comerciales, en la mayoría de casos al 30%.

El Ministerio de Sanidad decretó el cierre perimetral de las ciudades de más de 100.000 habitantes que superaran una tasa de incidencia de más de 500 puntos por cada 100.000 habitantes.

Otras regiones acordaron el cierre de otras ciudades por su alta tasa de incidencia. Castilla y León, por ejemplo, cerró 14 municipios repartidos por Burgos, Valladolid, León, Palencia y Salamanca.