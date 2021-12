Los sindicatos piden al Gobierno medidas para garantizar la viabilidad de las empresas electrointensivas

Por ello, han urgido al Gobierno a tomar medidas como la mejora del Estatuto de Empresas Electrointesivas ya que el actual "no profundiza en aspectos claves para el sector y carece de mecanismos que supongan una reducción real , tanto de la carga impositiva como de los peajes".

También han solicitado que se obligue a las compañías eléctricas a cumplir el compromiso de presentar ofertas competitivas "no basadas en el actual mix energético" y garantizar presupuestariamente la máxima compensación del dióxido de carbono indirecto.

CCOO alude en su comunicado a la aprobación, hace un años, del "Estatuto de los consumidores electrointensivos", que se firmó con la intención de dar un marco jurídico para mitigar el efecto de los costes energéticos . Eso incluyó también la creación de una serie de mecanismos que, a juicio del sindicato, "no están resolviendo las necesidades" de las hiperelectrointensivas.

"Las industrias electrointensivas continúan realizando ajustes en perjuicio de los trabajadores (expedientes de regulación temporal de empleo -ERTE-, bajadas de producción, cambios en la turnicidad...), justificándose en los altos precios energéticos. No sabemos quién no cuenta la verdad, pero lo que necesitamos son soluciones y si no las tenemos iremos a buscarlas", advierten desde CCOO.