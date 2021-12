La subida del gas se traducirá en un parón de la gran industria este mes de diciembre

Es ya casi imposible en muchos casos que salgan los números. Con un precio del gas disparado este martes hasta los 180 euros el MWh (un 22% de subida), las industrias que más dependen de este combustible para funcionar están recortando ya la producción. Las cifras todavía no son oficiales, pero todo apunta a que sectores como la industria química, farmacéutica, papelera, refino y metalurgia cerrarán el mes de diciembre con menos consumo de gas que en 2020.

Ese coste fijo, parecido a la potencia contratada de la luz (se paga se consuma o no electricidad), también podrá reducirse si también disminuye el uso de gas de la fábrica. "Es una buena noticia. Pedíamos la flexibilidad del caudal contratado. Al menos el tiempo que estoy parado no me penaliza", argumenta Rivière.