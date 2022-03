Los supermercados notan la guerra: "Ahora cogen aceite como al inicio de la pandemia papel higiénico"

La imagen se repite en casi todos los supermercados. Donde antes había aceite de girasol ahora no hay nada. Junto a las estanterías vacías destacan los carteles donde se lee las restricciones de venta a las que han tenido que recurrir en los establecimientos para no quedarse sin existencias demasiado pronto.

"Ha subido mucho de precio, antes no llegaba a cinco euros la botella de cinco litros y ahora ronda los diez", explica Paco. En su supermercado ya no les queda y los clientes se están llevando aceite de oliva de marca blanca. "Tenemos un tres por dos así que si haces cuentas no te sale mal, claro que lo mismo acaba también subiendo del de oliva, ¿no?. Si aumenta la demanda no sé si habrá suficiente", reflexiona.