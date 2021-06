Trucos para ahorrar en la factura de la luz

Haz una lista de gasto eléctrico

Reduce el número de bombillas y pasarte al LED

'Pero, ¿no me quedaré a oscuras?', se preguntará más de uno. Este consejo es aplicable en estancias donde haya varias bombillas en una lámpara , ya que la luz tiende a solaparse. Por lo tanto, puede que al retirar una no notemos demasiado la diferencia. Es cuestión de prueba y error. Asimismo, opta por las bombillas LED: son más ecológicas, consumen menos y tienen una vida útil más larga que las incandescentes o fluorescentes.

Invierte en electrodomésticos de bajo consumo

Termina con el stand-by

Cuando apagas la tele y otros dispositivos, éstos se quedan en modo 'stand-by'. Aunque no lo parezca, la lucecita roja de todos los aparatos del hogar puede suponer hasta un 10% del consumo. Por lo tanto, cuando no uses tu PlayStation o tu tostadora, lo mejor es desenchufarla. También existen enchufes inteligentes que cortan la electricidad cuando no usas el aparato conectado. Si vas a salir de casa, puedes bajar los plomos de los sistemas innecesarios.