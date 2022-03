El turismo se despide del mercado ruso, pero mantiene las buenas perspectivas a pesar de la guerra

Los hoteleros de la Costa Dorada, en Tarragona, ya no cuentan con los turistas rusos para este verano. Esta zona, que durante el verano recibe al mayor número de visitantes internacionales procedentes de Rusia , temía que las restricciones que aún se mantienen por el covid impidieran recuperar las llegadas previas a la pandemia, pero la guerra ha dibujado un escenario aun peor.

“Las expectativas para este verano ya no eran de recuperación total, porque los niveles de vacunación eran bajos y la vacuna Sputnik que se está poniendo allí no está homologada por lo que no sirve para acceder al certificado covid. Eso ya nos tenía preocupados, pero este momento es mucho peor”, explica Xavier Guardià, portavoz de la Federacion Empresarial de Hosteleria y Turismo de Tarragona.