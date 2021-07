“Todo es muy incierto, con reservas de última hora”: el turismo llega a su mes clave con muchas dudas

Las comunidades que no dependen tanto de las visitas internacionales avanzan a buen ritmo de ocupación, también los alojamientos rurales. Las zonas como Alicante donde los turistas extranjeros representaban el 45% de las pernoctaciones hasta antes de la pandemia todavía es difícil pronosticar si conseguirán salvar la temporada.

La variante delta, y las restricciones que han impuesto las comunidades para contener la quinta ola hace más incierta la temporada. A mediados de esta semana, los diarios británicos daban por desconectado que nuestro país pasaría a estar en ámbar plus en sus sistema de semáforos (ahora está en ámbar). Eso se traduciría en que cualquier británico esté o no vacunado debería guardar cuarentena al regresar a su país (ahora solo la deben guardar quienes no tiene la pauta completa).