Jet2, el segundo operador británico, cancela vuelos hasta el 23 de junio y añade preocupación al sector

“Hemos tomado la decisión de extender la suspensión de vuelos y paquetes de vacaciones hasta el próximo 23 de junio” . Así ha anunciado Jet2 en twitter que no reanudará sus vuelos internacionales hasta casi el mes de julio. El grupo turístico británico justifica su decisión por la “falta de claridad” sobre cómo y cuándo se podrán reanudar las viajes al extranjero en Reino Unido. "No podemos operar en este ambiente de incertidumbre y debemos actuar para proteger nuestro negocio y a nuestros compañeros", asegura la compañía.

La empresa, una de las que más turistas trae a España,REino se queja de que el Gobierno de Boris Johnson no haya despejado todavía si los británicos podrán viajar o no a partir del 17 de mayo. También lamenta que no se hayan dado los detalles del sistema de semáforos que clasificará a los países en función del riesgo de contraer covid si se visita.