El adiós definitivo a la peseta deja sin cambiar el equivalente a 1.500 millones de euros

En los últimos días, la gente ha tenido que guardar colas de hasta cuatro horas para cambiar su dinero

España se suma a otros vecinos como Francia que dejó de cambiar francos en 2012

Los españoles han tenido 19 años y 6 meses para deshacerse de sus pesetas. Eso suma algo más de 7.100 días. Pero a muchos les ha pillado el toro, como se dice popularmente. Y no será por falta de tiempo. Tanto es así que este martes había tanta cola a las puertas del Banco de España en Madrid que algunos han tenido que esperar 4 horas a que les llegara su turno. “¿Tú sabes la cola que hay aquí? Da la vuelta a todo el Banco. ¡Menos mal que estamos a la sombra!”, comentaba por teléfono un señor mientras esperaba su turno. La imagen se repetirá probablemente este miércoles. Pero será, esta vez, la última vez. Este 30 de junio finaliza el plazo para cambiar la vieja moneda por euros. A partir de ese momento, quienes tengan billetes y monedas en casa sí o sí tendrán que guardarlas como recuerdo.

“Llevo tres horas esperando y me dicen que todavía me quedan otras dos”, se quejaba una señora. “Tenía que haber venido antes”, lamentaba. La mujer cargaba varias bolsas repletas de monedas. No era la única. Además de bolsas y mochilas, más de uno había llegado empujando una maleta cargada de pesetas.

En un principio el fin del canje finalizaba el pasado 31 de diciembre, pero el Gobierno dio seis meses más de plazo debido a las restricciones de la pandemia. Ha sido la última vida de la peseta. A medida que se ha ido acercando la fecha, el ritmo para cambiar se ha acelerado. Además, desde el pasado 23 de junio ya no hacía falta cita previa canjear las monedas. De media, cada persona ha cambiado 170 euros, esto es, 28.220 pesetas. Que no es poco.

Cuando el Banco de España cierre este miércoles sus puertas, en los bolsillos de los españoles todavía quedarán algo más de 260.000 millones de pesetas, es decir, unos 1.500 millones de euros. Eso supone el 3% de los billetes y monedas que había en circulación en 2002, cuando arrancó su andadura el euro. Mucho dinero que se permanecerá ahora sí para siempre en cajones, bolsillos o desvanes. Bien es cierto también que muchas monedas viajaron al extranjero con los turistas que nos visitan cada año. Y hace tiempo que se les perdió la pista.

“Aparecieron de repente, estaban en una mesilla en un sobre lleno de billetes”, explicaba una joven que hacía cola en la sede del Banco de España en A Coruña. Los canjes se han podido hacer en cualquiera de las 15 sucursales que hay en todo el país. “Yo traigo 30 mil pesetas, aparecieron en un cajón y yo no las quiero para nada”, asegura otro joven. “Lo mío ha sido dejadez total. Traigo 50 mil pesetas, antes era dinero pero ahora no y ahí se quedaron”, lamentaba un septuagenario.

