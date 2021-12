Un ejemplo de cómo nos afecta la inflación: un mueble de Ikea, un 14% más caro

Misma cómoda de tres cajones. Color, blanco. El famoso modelo Malm de Ikea se vende a 79 euros, hay disponibilidad, pero cuesta diez euros más que el año pasado. Supone una subida del 14% y no ha cambiado nada del mueble. Simplemente es más caro y no es el único producto del catálogo que ha sido revisado al alza.

La subida no es una estrategia de la multinacional sueca para ganar mucho más dinero. Un portavoz explicaba hace unos días que no les había quedado más remedio que repercutir el aumento del coste de “materias primas, transporte y logística”. Contestaba así a una clienta del Reino Unido que no entendía por qué los productos de su cesta de compra online habían subido tanto de un día para otro.