El mercado laboral resiste a la crisis energética: el número de trabajadores en ERTE se reduce en un 10%

Todavía queda por pasar la gran prueba de la actual crisis energética: el invierno, el periodo de mayor consumo de gas en Europa. Este mes de agosto nos ha dejado una muestra de la tensión (y también la especulación) en la que se pueden mover las cotizaciones del gas y de la electricidad. Tanto que hasta la Comisión Europea ha planteado intervenir el sistema de alguna manera. Rusia anunció este viernes que suspendía hasta nuevo aviso el suministro de gas. Pero incluso en este contexto, las consecuencias no se reflejan todavía en los datos de empleo de nuestro país : de hecho los ERTE por cuestiones económicas se redujeron un 10% en el mes de agosto.

Los números totales de trabajadores en suspensión temporal de empleo por dificultades en su empresa no son alarmantes: son 16.366 personas, el 0,08% de todos los ocupados. "Los problemas de los precios de la energía y la inflación no parecen estar trasladándose al mercado de trabajo", explicaba el pasado viernes el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. "No se da ese contagio de la incertidumbre, al menos de manera visible o patente".