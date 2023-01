España supera en 500.000 el empleo precovid, pero más de la mitad los creó el sector público

Llegará el día en el que dejemos de compararnos con cómo éramos antes de la pandemia. Pero seguramente no ocurrirá hasta que la economía se recupere del todo de ese zarpazo que supuso el confinamiento y la paralización de muchas actividades. España todavía no ha vuelto a su nivel de PIB prepandemia, pero otros indicadores ya lo han superado. Es el caso del empleo: el año pasado terminó con medio millón más de ocupados respecto a finales de 2019. Sin embargo, más de la mitad, el 55% de todos esos nuevos ocupados trabajan en el sector público.

De no haber sido por la caída de ocupados en empresas privadas en el último trimestre, este sector habría ganado al público en ese balance respecto al año 2019, tal y como se observa en este gráfico. La línea roja muestra la enorme caída que registraron las empresas en términos de empleo frente a un sector público que no solo no se vio afectado, sino que ha ido sumando nuevos trabajadores desde 2020.