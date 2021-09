Las aerolíneas españolas preparan ERTE para 12.000 empleados si no se amplía su vigencia

Las aerolíneas españolas están de ERTE. Esta semana tres de las principales empresas que operan en nuestro país han anunciado su intención de emprender Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Una medida que afectaría a al menos 12.000 trabajadores si no se alcanza un acuerdo de prórroga para los que se establecieron a raíz de la pandemia

Estos anuncios apenas llegan con margen de negociación si el próximo jueves no se renuevan los ERTE extraordinarios diseñados para paliar el impacto de la pandemia. En las condiciones actuales el Gobierno se hace cargo del pago total o parcial de las cotizaciones a la seguridad social de los empleados. A cambio, las empresas se comprometen a no acometer despidos hasta al menos seis meses después de haber concluido el ERTE. Ante la incertidumbre a falta de menos de una semana para que venza el plazo, las empresas están buscando alternativas.