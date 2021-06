CaixaBank propone rebajar los despidos a 7.605 ampliando las recolocaciones internas

Cambios en las propuestas de ERE

Rechazo de la propuesta y convocatoria de paros

"No podemos aceptar un sistema de desvinculación que no tenga en cuenta la voluntariedad real en las salidas o desvinculaciones, es decir, que no existan despidos forzosos. Las condiciones de salidas planteadas se encuentran muy alejadas de nuestras propuestas e impedirían que las desvinculaciones fueran voluntarias", han criticado.