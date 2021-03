El SEPE, una semana después del ciberataque: todavía no se ha recuperado al 100%

“Es lógico que hayan pasado tanto días porque hay que comprobar que no queda rastro del virus. De lo contrario se podría volver a generar el mismo problema”, argumenta Lorenzo Martínez, director especializado en ciberseguridad de Securízame. “Hay que identificar el punto de entrada y seguimos sin saber si había copia de seguridad y si ha funcionado...”

Desde el ministerio de Trabajo se insiste en que se está dando servicio ya. Desde este lunes por la tarde se puede pedir cita previa por internet así como hacer una presolicitud del paro. Pero aunque funcione el sistema no quiere decir que esté al 100% operativo. “Puede haber todavía algún error”, admiten.

Tampoco es que todos los ordenadores se hayan vuelto a encender. Hay funcionarios que casi una semana después no podía acceder a sus terminales. Así el sindicato CSIF asegura a NIUS si bien es cierto que en ciudades como Madrid el sistema ya está operativo, en otras no se puede trabajar. Los técnicos informáticos siguen mirando qué ordenadores pueden estar infectados.

Las nóminas se cierran el último día hábil de cada mes, para que llegue al banco el día 10 del mes siguiente. Eso quiere decir que los trabajadores de las oficinas del SEPE tienen exactamente dos semanas para volcar toda la información. Pero los sindicatos recuerdan que a eso hay que sumar la atención de los usuarios y el trabajo que de por sí tienen que sacar a delante de manera habitual. De ahí que teman que pueda haber cierto retraso como pasó en su momento con la gestión de todos los expedientes de los ERTE. No corren peligro las prestaciones de quienes estaban ya cobrando el paro, sino que la duda está en la de los nuevos solicitantes.

Pero según fuentes de CC.OO. no está tan claro que eso vaya a pasar. "No podemos acceder a todos nuestros ordenadores, en algunos casos no podemos cruzar datos todavía, la situación ha mejorado mucho pero se nos ha acumulado el trabajo", explican esas fuentes que temen una carga de trabajo importante en los próximos días. "Hemos perdido una semana, ¿cómo se recupera eso", se preguntan.