Primero los ERTE y ahora un ciberataque: las oficinas de empleo se asoman a un nuevo colapso

"Tenía cita pero solo me ha cogido la solicitud a mano", asegura una mujer en una oficina de empleo

"Desde este martes no se pueden gestionar nuevas prestaciones, estamos a ciegas", explican los sindicatos

El ministerio de Trabajo todavía no sabe cuándo se podrá restrablecer el servicio y sigue trabajando para solucionar el problema

“Tenía cita para pedir el paro desde hace semanas pero solo me ha cogido la solicitud a mano”, cuenta una mujer a las puertas de una oficina de empleo de Madrid. Peluquera de profesión, se ha quedado en paro y expresa cierta preocupación. “Necesito que se tramite y cobrar cuanto antes, pero me han dicho que con el ataque informático casi todo está parado”.

El goteo de gente a las puertas de las oficinas del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) es continuo un día después del ataque informático. El desconcierto de los usuarios también. El cibertaque al SEPE impide hacer trámites por internet. Los empleados tampoco pueden acceder a sus ordenadores: así que no se gestionan nuevas prestaciones del paro o de los ERTE, por ejemplo. En esta oficina próxima al centro de Madrid un guardia de seguridad informa a la gente que se acerca, les cuenta la situación y les emplaza a llamar por teléfono.

“No cogen el teléfono ni funciona la página web, llevo horas y horas intentándolo”, explica una joven a la que le tocaba renovar su prestación este miércoles. “El guardia me dice que dada la situación se renueva automáticamente, pero no me fío”, apunta con cierta angustia esta desempleada que se quedó sin trabajo hace casi un año. A su lado, otra mujer en la misma situación. “Si se te pasa el día, seguro que luego te dicen que el culpable eres tú”. Nadie se fía.

Otro joven se ha acercado a esta oficina para solicitar la prestación. Es mozo de almacén, su contrato se ha acabado y se ha quedado en paro. “Estaba llamando sin parar por teléfono y he enviado correos electrónicos, pero nada. Nadie me contesta. Estoy preocupado. Hay un virus que ataca a la gente y ahora a los ordenadores”.

El Ministerio de Trabajo no sabe todavía cuándo se restablecerá el sistema. Desde este martes los expertos informáticos del Centro Criptológico Nacional trabajan para resolver el cibertaque y para que se pueda acceder cuanto antes a la web.

En el ministerio insisten en que no se han robado datos, que lo servidores y los sistemas operativos no han resultado dañados y que la gestión las nóminas de las prestaciones no se ven afectadas. Además Trabajo aclara que los plazos para solicitar prestaciones no computarán mientras el sistema de gestión no se vuelva a estar operativo totalmente

En las 710 oficinas de empleo que hay en toda España se atienden cada día unas 100.000 citas previas, una cifra a la que habría que sumarle las que atienden las 52 sedes que telefónicas. Según Trabajo, quienes tenían programada una esta semana se les está atendiendo por teléfono. Lo cierto es que las oficinas de empleo están abiertas a pesar del ataque y quienes acuden con cita, son atendidos pero no se pueden registrar las peticiones en el ordenador.

“Estamos cogiendo las solicitudes a mano, es la única forma que tenemos, estamos trabajando a ciegas”, explica una empleada de una oficina del SEPE de la capital mientras se toma un breve descanso en la calle. “Es verdad que está fallando mucha gente, supongo que porque se han enterado del virus informático. Yo atiendo una 20 personas al día y ayer solo vinieron la mitad. Esperemos que se solucione pronto porque vamos a tener más trabajo del que ya teníamos”.

Un señor que supera los 50 años se ha acercado a su oficina a ver si le atienden en persona después de múltiples llamada sin éxito. “Solicité el subsidio el 18 de febrero, necesito saber cuándo voy a cobrar, pero no me queda otra que aguantar”, asegura con cierta resignación.

“Desde este martes no se puede gestionar ninguna prestación nueva”, explica Manuel Galdeano. El coordinador Nacional del sindicato CSIF para el SEPE reconoce que “si esta situación se alarga en el tiempo vamos a tener un verdadero problema, se va a acumular el trabajo que no hemos hecho más el que entre de nuevo”.

Los 7.200 trabajadores del SEPE no pueden trabajar a ni a medio gas dada la situación. “Estamos a oscuras, la instrucción es no tocar los equipos, no podemos acceder a ninguna aplicación”, sostiene Galdeano. Eso sí, a los que ya están cobrando una prestación les lanza un mensaje tranquilizador: “van a seguir recibiendo el dinero”.

“Se recogen las solicitudes a mano, con el peligro de que tengamos que volver a contactar con ellos porque estamos a ciegas. Papel y boli es lo único con lo que contamos”, Josetxo Gándara. El responsable de acción sindical de la Administración General del Estado de CC.OO recuerda que “ningún empleado de sus casa puede ahora trabajar”.

“Este es un nuevo golpe que no facilita el funcionamiento del organismo”, según Gándara. “La gente tendrá que trabajar con más presión, ¡No sabemos cuándo se va a recuperar el sistema!”.

Los sindicatos recuerdan que el SEPE lleva un año muy tensionado por la pandemia en el que ha tenido que atender a más de 7,5 millones de personas, muchos de ellos afectados por los ERTE, según CSIF.