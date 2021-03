SEPE día 3 del ciberataque: el sistema sigue caído, ¿cómo afecta a las gestiones?

Tengo cita previa, ¿me atenderán?, me he quedado en paro, ¿puedo solicitarlo?, son algunas de las dudas tras el ataque informático

No pasa nada. La página web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y todos sus ordenadores llevan tres días apagados por un ataque informático. Pero el mensaje de tranquilidad que sigue lanzando el Gobierno es total. “Estamos trabajando intensamente para resolver el problema. No creemos alarma social", pedía este jueves la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La realidad es que las 710 oficinas físicas del SEPE que hay en España y los 52 centros telefónicos no pueden hacer ninguna gestión. En estos tres días ya se han dejado de atender más de 300.000 citas. Pero, ¿qué pasa si me quedo en paro? ¿Si tenía cita previa? ¿Si tenía que renovar el paro? ¿Si se me pasan el pazo pierdo el derecho a mi prestación?

Tengo una cita previa, ¿me atienden en la oficina?

Sí. Los funcionarios reciben a todos los que tenían una cita ya concertada. Toman a mano los datos, la petición y la dejan encima de su mesa. Eso es todo lo que ahora mismo pueden hacer. Si la cita es para tramitar el paro o un ERTE no se pueden volcar en el ordenador y por tanto, hasta que no se solvente el ciberataque, no se cursará su petición. Los trabajadores tampoco pueden resolver ninguna duda del afectado porque están sin conexión.

Me acabo de quedar en paro, ¿puedo llamar o pedir por internet una cita?

No. Como los trabajadores no pueden encender sus ordenadores, no se están generando nuevas citas.

Me acaban de despedir y quiero tramitar el paro. Ante esta situación ¿corro el riesgo de que se me pase el pazo y me quede sin prestación?

No. El Ministerio de Trabajo ha sido tajante en este punto. “Los plazos para solicitar prestaciones no computarán mientras el sistema de gestión no se vuelva a estar operativo totalmente”, ha informado el ministerio en una nota.

Tengo que renovar el paro, ¿lo puedo hacer?

No. Igual que en la respuesta anterior los plazos no computan mientras dure esta situación.

¿Cuánto va durar esta situación?

Todavía no se sabe. No hay fecha para la vuelta a la normalidad.

¿Hay algún riesgo de que no me ingresen la nómina del paro o del ERTE?

“No hay riesgo de no cobrar las prestaciones”, ha respondido tajante la ministra de Trabajo.

Los sindicatos no lo ven tan claro

Las nóminas se cobran el día 10 de cada mes, pero los funcionarios las generan a finales del mes anterior. Es decir, en marzo los parados o afectados por un ERTE han cobrado este miércoles su prestación —cuando el sistema informático del SEPE ya llevaba más de 24 horas caído—, pero esa nómina había sido generada a finales de febrero, y en esas fechas las oficinas trabajaban a pleno rendimiento.

La duda para CCOO surge de cara a la próxima nómina que se debe cerrar a finales de este mes para que llegue al banco el 10 de abril. “Lo que pueda ocurrir con la nómina del mes siguiente va a depender del daño y la capacidad para recuperarnos de la incidencia. Estamos ante una situación complicada”, según Josetxo Gándara. El responsable de acción sindical de la Administración General del Estado de CC.OO es tajante: “es una incógnita”.

Yolanda Díaz ha querido minimizar el daño: “El SEPE cada día propicia una doble copia de seguridad y esa copia no está afectada”. Gándara teme que este cibertaque añada más atasco a las oficinas de empleo. “La ministra no puede decir que no pasa nada porque las oficinas no pueden dar ningún servicio”.