Las comunidades con restricciones más duras en la tercera ola han sufrido más paro

¿Han tenido algo que ver las diferentes restricciones con los malos datos de empleo de febrero? En líneas generales sí: el confinamiento ha tenido su reflejo en el empleo de los sectores más afectados . Sin embargo, como no todas las regiones han adoptado las mismas limitaciones, también hay variaciones en el impacto en términos de empleo y paro.

¿Por qué? El Gobierno de Ximo Puig decretó el cierre total de la hostelería el pasado 21 de enero. Esos últimos días de enero no fueron suficientes para marcar una gran diferencia con el resto. Pero el efecto se ha visto claramente en los datos de febrero. El número de afiliaciones a la Seguridad Social ha caído en casi 11.000 en la Comunidad Valenciana , mientras que en Cataluña y Madrid el mes se cerró con datos positivos.

No parece que la próxima Semana Santa vaya a mejorar mucho la situación actual del sector servicios de la Comunidad Valenciana. En esta región sólo pueden funcionar los que tengan terraza, a un 75% de ocupación y hasta las 18.00 horas. “El 63% de los bares no va abrir porque no le sale rentable”, sostiene Jesús Ortega, portavoz hosteleros barrio de Valencia.