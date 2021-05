El Gobierno asegura que con la Ley 'rider' los algoritmos se ponen “al servicio de la mayoría social”

"Un joven que va en bicicleta con un móvil no es un emprendedor". La frase la ha vuelto a repetir hoy Yolanda Díaz en la mesa del Consejo de Ministros. La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo lo ha dicho después de que el Gobierno haya dado luz verde a la ley 'rider', que obligará a contratar como asalariados a todos los repartidores.

El Gobierno además obligará a las plataformas que los algoritmos que utilizan en sus plataformas no utilicen fórmulas matemáticas que discriminen a los trabajadores. "Las empresas tienen que dar transparencia a los algoritmos, que no tengan sesgo en relación laboral", ha destacado la ministra de Trabajo. Para ello se modificará el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. La norma pretende que los algoritmos no discriminen a los empleados en función de la edad, el género o por el hecho de haberse cogido varias bajas laborales. "Los algoritmos van a ponerse al servicio de la mayoría social", ha destacado Díaz.