El contrato estrella de la precariedad desaparece pero no será suficiente para atajar la temporalidad

Más de 800.000 contratos firmados el pasado mes de noviembre en España tenían una duración inferior al mes. De ellos, el 75% no pasada de los cinco días porque es habitual que las empresas den de baja al trabajador de cara al fin de semana.

Poder realizar contratos temporales quedará mucho más acotado con la nueva legislación. Si no se reúnen las condiciones, el indefinido será la norma. El contrato por obra, fuera. Esa es, básicamente la filosofía del acuerdo.

Si el contrato no puede ser temporal (porque será más complicado reunir requisitos), entonces será indefinido. Algunos expertos critican que este cambio simplemente maquillará la temporalidad : seguirá existiendo, pero con otro nombre.

“Cambiará la forma de gestionar la contratación. Ahora se tipificará como contratación indefinida pero no dejará de ser temporal en muchas ocasiones, aunque se llame indefinida ”, apunta Riesgo.

A Jansen no le convence la crítica del maquillaje. “La reclasificación de temporal a fijo no es baladí, aunque el despido sea fácil en los primeros instantes. El despido no es gratis y está sujeto a control judicial”. La ministra de Trabajo insiste en la idea de que los trabajadores recuperan derechos con los cambios.