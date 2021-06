Cuánto tiempo tengo para solicitar el paro si he perdido mi empleo

Si has perdido tu empleo de forma reciente seguramente te interesará solicitar el subsidio por desempleo o paro, una prestación económica que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Además de la vertiente económica, este organismo fomenta la inserción laboral de los desempleados mandando ofertas que se ajustan a sus habilidades y preferencias.

No obstante, para apuntarse al paro hay que cumplir con una serie de requisitos , entre ellos, con el plazo de inscripción.

¿Cuánto tiempo tengo para pedir el paro?

Otro aspecto a tener en cuenta es que si la empresa paga al trabajador las vacaciones no disfrutadas, el plazo para solicitar el paro comienza a contar a partir del último día de vacaciones pagadas , ya que durante ese tiempo sigue dado de alta en la Seguridad Social.

¿Qué día se tiene en cuenta como fecha de solicitud del paro?

Aunque queramos hacer la solicitud del paro dentro de los 15 días de margen, puede ser que el SEPE nos dé cita para meses más tarde dada la saturación de las oficinas de empleo. No obstante, no hay de qué preocuparse, ya que el SEPE considera como fecha de la solicitud del paro el día que el trabajador pide cita previa .

¿Se puede presentar la solicitud fuera de plazo?

Si por cualquier razón no has podido hacer la pre-solicitud del paro dentro del plazo, no pierdes el derecho a cobrar la prestación, aunque lo harás con una penalización.