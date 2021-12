Dos semanas para llegar a un acuerdo pero ni sindicatos ni CEOE ven clara la reforma laboral

El responsable de CCOO asegura que el acuerdo tripartito no está garantizado, "ni siquiera solo con los sindicatos"

UGT reclama que el pacto se cierre esta semana y la CEOE se reunirá mañana para valorar las negociaciones

A apenas 15 días de que finalice el plazo previsto para alcanzar un acuerdo sobre la reforma laboral, ni sindicatos ni patronal dan señales de que el pacto pueda estar cerca. A pesar de la que las reuniones se han intensificado y se celebran a diario, las partes no ven claro un acuerdo próximo.

Quien se ha encargado este martes de enfriar las expectativas sobre la posibilidad de que llegue pronto ha sido el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien ha asegurado que "se está lanzando un excesivo optimismo" en torno a un eventual consenso. Y es que hace apenas una semana la ministra de Trabajo aseguró tajantemente que la reforma estaría lista y publicada antes de que acabara el año.

Ante esto ha querido dejar claro que "no está garantizado el acuerdo tripartito, ni siquiera solo con los sindicatos". Y aunque ha asegurado que las conversaciones entre el Gobierno y los agentes sociales "está en un momento clave", ha añadido que aún le quedan "unos cuantos capítulos".



"Las negociaciones están avanzadas, ha habido aproximaciones en temas no menores como la contratación", ha dicho Sordo, asegurando además que el sindicato "no renuncia" a abordar más adelante otros asuntos de la anterior reforma laboral que no se encuentran ahora encima de la mesa.

UGT reclama ya el acuerdo y la patronal lo estudiará mañana

A pesar del jarro de agua fría sobre un rápido pacto lanzado por el responsable de CCOO, desde el sindicato UGT se reclama que las negociaciones sobre la reforma laboral no se alarguen más en el tiempo y que el acuerdo se cierre esta semana para poder redactar el texto del mismo durante la próxima.

"No tiene sentido alargarlo. No necesitamos más tiempo, dar más tiempo es volver a discutir sobre lo mismo, y no hay necesidad, todos sabemos ya lo que pensamos. Esta semana podemos concluir esa primera fase y entrar en esa segunda fase la que viene, que sería la de redactar los textos, cosa que no va a ser nada fácil", ha señalado el secretario general, Pepe Álvarez.

"Estamos en la recta final, pero no tenemos despejada la incógnita de si habrá acuerdo o no, o de si habrá acuerdo con tres o con dos, o si estaremos nosotros. Todas las posibilidades están abiertas, pero, para nosotros, un acuerdo sin utilidad no lo vamos a firmar", ha insistido.

De momento, la CEOE ha convocado este miércoles una reunión extraordinaria de su Comité Ejecutivo para analizar el estado de las negociaciones. Aunque su presidente, Antonio Garamendi, ya ha advertido de que la organización no avalará una reforma laboral que no sea buena para el país y para las empresas. "Si es para mejorar estaremos, pero si no es buena, diremos que no", ha subrayado el dirigente empresarial.

El presidente de la patronal ha asegurado que CEOE "tiene vocación" de llegar a un acuerdo con el Gobierno y los sindicatos, que está dispuesta a hablar de cómo mejorar ciertos aspectos del mercado laboral, pero "para nada" se siente "concernida" por lo que pactaron PSOE y Podemos en el acuerdo de coalición.

Garamendi ha asegurado también que "no se siente presionado por nadie" para pactar la reforma laboral y ha defendido la legislación que hizo el Gobierno del PP en 2012, frente a las pretensiones del Ejecutivo y los sindicatos de reemplazarla o derogarla.

Contratación temporal y negociación colectiva

Los puntos que los agentes sociales están discutiendo contrarreloj estos días, a escasas dos semanas de que finalice el plazo comprometido con Bruselas, son los aspectos fundamentales de la reforma, entre los que destacan las causas que justifiquen los contratos temporales y la negociación colectiva.



En este sentido, desde CCOO ya se ha ha dejado claro que para lograr equilibrar la negociación colectiva no se firmará un acuerdo que no recupere la ultraactividad de los convenios, es decir, su vigencia mientras se negocia uno nuevo, así como la prevalencia de los acuerdos sectoriales sobre los de empresa.