La economía no solo rescata el empleo perdido: industria y construcción imprimen fortaleza a la recuperación

“Estamos teniendo una creación empleo genuina que no tiene tanto que ver con recuperación de los ERTE sino con una con una efectiva aceleración de la actividad”, aseguraba este jueves el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo. Y es que ese aumento de la afiliación se está registrando en sectores que no resultaron especialmente afectados por la pandemia y, por lo tanto, su evolución no depende del levantamiento de restricciones como es el caso de la hostelería y comercio.