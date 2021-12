Los efectos de la reforma laboral se notarán de manera inmediata, según el Gobierno

La titular de Trabajo ha vuelto a poner de relieve el trabajo de los equipos de todas las partes. "Han estado más de 12 horas diarias en las últimas semanas y son los que han hecho posible el acuerdo", ha defendido Díaz. "Nadie creía en este acuerdo. Nadie creía que fuera a tres bandas y yo he dicho siempre que íbamos a cumplir con el plazo y que no me iba a levantar de la mesa hasta que no hubiera acuerdo".