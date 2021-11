Las empresas españolas ya son las cuartas que más cotizaciones sociales pagan en Europa

Entraba dentro de lo esperado que los empresarios no apoyaran un acuerdo de pensiones que contemplara subir las cotizaciones sociales que pagan por cada trabajador, aunque solo sea un 0,6% . La patronal lleva años diciendo que lo que paga en cotizaciones sociales es muy elevado si se compara con otros países europeos . Los datos de Eurostat indican que ya somos el cuarto país en este ránking. Sólo nos supera Eslovaquia, Estonia y República Checa.

"Un trabajador que ingresa 1.000 euros netos al mes a una empresa le cuesta casi 2.000 euros". El ejemplo lo pone Albert Guivernau , profesor de Economía y Empresa de la Universitat Abata Oliba, CEU. "Hay margen para subir las cotizaciones sociales todo lo que quiera el Gobierno. Ya no es tanto un debate sobre si es mucho o no ese 0,6%. Lo relevante es el mensaje que estás dando: ¿Quién va a soportar más el Estado del bienestar? Y la respuesta que se lanza es que van a ser las empresas", argumenta este experto.

Pero a unos cuantos expertos consultados no les parece adecuado utilizar este indicador porque no refleja la competitividad. "Los costes labores pueden ser más elevados no por los salarios sino por la productividad de los trabajadores", apunta Marta Martínez-Matute, profesora de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid. "Hay que ver los costes por unidad producida y ahí España registra tasas de crecimiento más altas, en general, que la eurozona. Eso implica que somos más caros y menos competitivos”.