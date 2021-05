Las difícil recolocación de los 15.000 trabajadores en ERE en las grandes empresas

“El plan de recolocación me sirvió para aprender a redactar un currículum, a enfrentarme a una entrevista de trabajo o a trastear por LinkedIn”, explica Heriberto. Un ERE en el banco para el que este hombre llevaba trabajando desde hacía 29 años le expulsó del mercado laboral. Fue en el año 2018. Entonces tenía 50 años. Las condiciones de su salida recogían, entren otras cosas, que una empresa de recolocación le ayudaría a buscar un nuevo empleo durante 18 meses.

“Te diría que el balance no es positivo. La ayuda que ofrecen es agradable pero el efecto real, encontrar un trabajo, no se consigue”, asegura este exempleado de banca. “No conozco a nadie que se haya colocado a través de una consultora”.

“Como mucho me ofrecieron tres ofertas de trabajo en año y medio, una cifra ridícula. Al menos la consultora que me llevó a mí no se dedicaba a buscarte ofertas de trabajo, sino a cómo buscar empleo”, apunta Heriberto. Este hombre recuerda que hizo varios semanarios, que contaba con varias herramientas como un chat o un blog, además le asesoraba un consultor. “El trato era exquisito y estaba bien organizado pero está pensado para que el usuario se busque las castañas”, sentencia Heriberto. Este exempleado de la banca sigue en paro tres años después.