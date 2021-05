Escrivá sobre la extensión de los ERTE: "El fin no es el acuerdo, sino el interés general"

Más exoneraciones por la activación de trabajadores

La propuesta del ejecutivo, que ha sido rechazada por la patronal, centra más las bonificaciones en la activación de los trabajadores que están en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y no en los que se mantienen en este esquema.

Aprobación en Consejo Extraordinario

Las negociaciones con sindicatos y patronal sobre la extensión de los ERTE continuarán este miércoles, pero si no se llega a un acuerdo el Gobierno podría aprobar las nuevas condiciones de la prórroga en el Consejo extraordinario de Ministros que se celebrará este jueves. "Nos vamos a sentar con los agentes sociales y seguir discutiendo, como llevamos haciendo desde hace semanas, pero lo que está claro es que el fin no es acuerdo, el fin es diseñar políticas para obtener el interés general", ha defendido Escrivá.