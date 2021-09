España marca su máximo de vacantes de empleo en una década pero sigue a la cola de la UE

No es, sin embargo, un récord tan histórico: si acudimos a los datos de Eurostat (que calcula este dato antes de 2013) , encontramos que el récord de vacantes en nuestro país se registró en el segundo trimestre de 2010. Pero en cualquier caso, se superan con creces los niveles previos a la pandemia, y el mayor nivel desde el cuarto trimestre de 2011.

Hay que tener en cuenta, claro, que estos datos no incluyen la denominada “oferta oculta”, es decir, aquella que no se publica y se cubre seleccionando al candidato por promoción interna u otras vías –aquí se suele hablar de enchufismo–, que según algunas estimaciones llegan a ocultar hasta el 80% de las vacantes

Esta explicación suele hacer que no nos tomemos muy en serio los datos de ofertas publicadas. Aunque no sea algo nuevo ni endémico de nuestro país, no encaja muy bien con el aumento de entrevistas y procesos digitales para publicar vacantes.