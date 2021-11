Un estudio cuestiona que las mujeres sean menos competitivas que los hombres

En la última década el argumento de que las mujeres son menos competitivas que los hombres y por tanto no acceden a los puestos de más alto nivel, se ha empleado como explicación a la persistente brecha salarial.

Pero un nuevo estudio sugiere que probablemente no sea tan sencillo. Los investigadores descubrieron que las mujeres se presentan a concursos al mismo ritmo que los hombres, cuando tienen la opción de compartir sus ganancias con los perdedores.

El estudio, realizado por Mary L. Rigdon, directora asociada del Centro de Filosofía de la Libertad de la Universidad de Arizona (UArizona), y Alessandra Cassar, profesora de economía de la Universidad de San Francisco, se publica en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.