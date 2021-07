Garamendi: "A las empresas les preocupa más la reforma laboral que los fondos europeos"

El líder de la CEOE rechaza la propuesta actual de la reforma laboral "porque no es lo que necesita España y no creará empleo"

Reitera que la propuesta actual no se puede reconducir

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha afirmado que a las empresas y a los sectores les preocupa más la reforma laboral que los fondos europeos, y ha reiterado en su rechazo a la propuesta que ha presentado el Ministerio de Trabajo en un en un desayuno informativo.

"Para poco valen los fondos si resulta que se contrae una parte importantísima de las empresas", ha asegurado el líder de la patronal, que ha asegurado que no comparte la reforma laboral que quiere aprobar el Gobierno y que piensa que la que hizo el PP "fue eficaz".

"Sabemos que Europa no está pidiendo esto, que está pidiendo otra cosa, que es que hablemos de contrataciones. Nos sentaremos en todas las mesas, pero esto no consiste en que yo traiga un modelo, que me lo traiga el Gobierno", ha pedido Garamendi, que se ha mostrado muy crítico con las medidas que se han puesto sobre la mesa para reformar el mercado laboral, y que han llegado a ser calificadas como "marxistas" en un documento interno de la CEOE.

En esta línea, ha incidido en que no depende de la organziación empresarial la elaboración de propuestas, mientras que ha asegurado que es "muy legítimo" que un ministerio quiera hacer una reforma laboral. "Que la haga, pero no estoy obligado a decir que me gusta ni a pensar contrapropuestas, que me las hagan ellos", ha añadido.

"No tenemos la obligación de tener que decir que sí a algo que pensamos que no es bueno para nuestro país. Me parece bien que los sindicatos pidan que se legisle y voy a aclarar que nosotros no tenemos derecho de veto", ha remarcado, recordando que hay que acostumbrarse a llegar a acuerdos, pero también a la posibilidad de que haya desacuerdos.

Temporalidad y precariedad

Garamendi ha reconocido que es importante hablar de la temporalidad y de mejorarla, pero también es necesario "no confundir la temporalidad con la precariedad", ya que "lo temporal no tiene que ser precario".

El presidente de los empresarios ha querido destacar que de cada cuatro trabajadores tres tienen contrato indefinido y ha adelantado que no va a ser fácil hablar de cómo reducir la temporalidad a través de los contratos, aunque ha asegurado que "la CEOE se va a sentar a ello".

Garamendi ha alertado de que la reforma laboral no va a generar empleo y ha advertido de los posibles efectos negativos de los avances de determinadas medidas. "Cuidado porque a veces los anuncios son peores que las conclusiones. Las empresas quieren saber qué pasa, en el estadio en el que juegan y a veces piensan en qué va a pasar o no va a pasar y paran mientras no esté la norma", ha resaltado.