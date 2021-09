El Gobierno pacta una subida de 15 euros del salario mínimo con los sindicatos

Gobierno y sindicatos llegan a un acuerdo sobre el SMI (Salario Mínimo Interprofesional). La patronal no ha querido suscribir el pacto, tal y como adelanta la Cadena Ser. Los empresarios no han cambiado de opinión a lo largo de las dos últimas semanas. Según la CEOE, la salida de la crisis todavía no permitía revisar el SMI, congelado en los 950 euros desde el pasado mes de enero.