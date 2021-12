Gobierno y agentes sociales, ante una semana decisiva para la reforma laboral

Desde los sindicatos, dicha propuesta "está aún alejada" de sus planteamientos al tiempo que introduce elementos nuevos, por lo que " no servirá ni para reducir la precariedad ni la temporalidad ".

En concreto, el secretario general de UGT aseguró que no firmará "un acuerdo inútil" para atajar la temporalidad, mientras que su homólogo de CCOO, Unai Sordo, instaba al Gobierno a que no se dejara llevar por los "cantos de sirena" de la patronal porque el acuerdo "no pueden devaluar los contenidos" de la normativa actual.